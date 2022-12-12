Хорошавина (Лысова) Елена Ивановна
Место рожденияп. Аршинского
Дата рождения1803
Дата смерти27.03.1862
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Лысов Иван Евдокимович
Мать: не указана
п. Аршинского
Быстрицкий приход
Бракосочетание
11.02.1818
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Маковьева Мавра Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.1862