Хорошавина (Лысова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Лысова) Елена Ивановна

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Место рождения

п. Аршинского

Дата рождения

1803

Дата смерти

27.03.1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Лысов Иван Евдокимович

Мать: не указана

п. Аршинского
Быстрицкий приход
Бракосочетание
11.02.1818

Муж: Хорошавин Пётр Никифорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Никифорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Маковьева Мавра Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Никифорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.03.1862
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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