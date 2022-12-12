Маковьева (Хорошавина) Мавра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковьева (Хорошавина) Мавра Петровна

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Хорошавин Пётр Никифорович

Мать: Хорошавина Елена Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Матрена Никитина

Отец ребёнка: Маковьев Никита Егорович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Маковьев Никита Егорович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акилина Никитина

Отец ребёнка: Маковьев Никита Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковьев Никита Егорович

Смерть
После 1858
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