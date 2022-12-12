Маковьева (Хорошавина) Мавра Петровна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Матрена Никитина
Отец ребёнка: Маковьев Никита Егорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Маковьев Никита Егорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акилина Никитина
Отец ребёнка: Маковьев Никита Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858