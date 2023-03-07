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Хорошавин Фёдор Васильевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Хорошавин Василий Радионович

Мать: Хорошавина Ксения Якимова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Агрипина Космина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Васса Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Агрипина Космина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Хорошавин Тарас Фёдорович

Мать ребёнка: Хорошавина Агрипина Космина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Агрипина Космина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.05.1845

Дочь: Феодосия Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Агрипина Космина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Хорошавина Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Агрипина Космина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Агрипина Космина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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