Хорошавин Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Агрипина Космина
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Васса Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Агрипина Космина
Рождение ребёнка
1836
Сын: Хорошавин Тарас Фёдорович
Мать ребёнка: Хорошавина Агрипина Космина
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Агрипина Космина
Рождение ребёнка
26.05.1845
Дочь: Феодосия Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Агрипина Космина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Хорошавина Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Агрипина Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858