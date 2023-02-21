Хорошавина (?) Агрипина Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Агрипина Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Васса Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Хорошавин Тарас Фёдорович

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.05.1845

Дочь: Феодосия Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Хорошавина Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Фёдор Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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