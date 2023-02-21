Хорошавина (?) Агрипина Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Васса Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Хорошавин Тарас Фёдорович
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1845
Дочь: Феодосия Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Хорошавина Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858