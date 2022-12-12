Хорошавина (?) Анисия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти29.08.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хорошавин Пётр Авксентевич
Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич
предположено что это его отец
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1846