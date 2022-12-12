Хорошавина (?) Анисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Анисия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

29.08.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Хорошавин Пётр Авксентевич

Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
предположено что это его отец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Авксентий Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
29.08.1846
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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