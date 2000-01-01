Шихова (Хорошавина) Феодосия Авксентева
Место рожденияпоч. Новорасчистной
Дата рождения28.05.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1859
поч. Новорасчистной
Бракосочетание
30.01.1883
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
30.12.1883
Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.07.1885
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
21.02.1887
Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.11.1888
Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Шихова Агрипина Даниловна
Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич
д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
16.05.1892
Сын: Шихов Константин Данилович
Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.10.1894
Дочь: Шихова Анна Даниловна
Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898
Дочь: Даниловна
Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно