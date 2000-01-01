Шихова (Хорошавина) Феодосия Авксентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (Хорошавина) Феодосия Авксентева

Шихова (Хорошавина) Феодосия Авксентева

avatar

Место рождения

поч. Новорасчистной

Дата рождения

28.05.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1859

Отец: Хорошавин Авксентий Ананьевич

Мать: Хорошавина Акилина Андреевна

поч. Новорасчистной
Бракосочетание
30.01.1883

Муж: Шихов Данил Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
30.12.1883

Сын: Шихов Василий Данилович

Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.07.1885

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
21.02.1887

Сын: Шихов Алексей Данилович

Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.11.1888

Сын: Шихов Михаил Данилович

Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шихова Агрипина Даниловна

Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич

д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
16.05.1892

Сын: Шихов Константин Данилович

Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.10.1894

Дочь: Шихова Анна Даниловна

Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898

Дочь: Даниловна

Отец ребёнка: Шихов Данил Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close