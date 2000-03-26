Шихов Константин Данилович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения16.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1892
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
21.01.1915
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
26.02.1916
Сын: Шихов Арсений Константинович
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Харитоновна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шихов Аркадий Константинович
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Харитоновна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
03.02.1920
Дочь: Перминова Нина Константиновна
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Харитоновна
д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
05.02.1922
Сын: Шихов Валентин Константинович
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Харитоновна
д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шихов Николай Константинович
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Харитоновна
Рождение ребёнка
27.11.1925
Дочь: Вшивцева Капиталина Константиновна
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Харитоновна
д.Лёвинцы
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно