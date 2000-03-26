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Шихов Константин Данилович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

16.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1892

Отец: Шихов Данил Григорьевич

Мать: Шихова Феодосия Авксентева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
21.01.1915

Жена: Шихова Пелагея Харитоновна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
26.02.1916

Сын: Шихов Арсений Константинович

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Харитоновна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1919

Сын: Шихов Аркадий Константинович

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Харитоновна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
03.02.1920

Дочь: Перминова Нина Константиновна

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Харитоновна

д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
05.02.1922

Сын: Шихов Валентин Константинович

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Харитоновна

д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шихов Николай Константинович

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Харитоновна

Рождение ребёнка
27.11.1925

Дочь: Вшивцева Капиталина Константиновна

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Харитоновна

д.Лёвинцы
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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