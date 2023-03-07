Шихов Арсений Константинович
Место рождения
Дата рождения26.02.1916
Дата смерти01.10.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1916
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.1961
Киров, город Киров, Кировская область