Шихов Арсений Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Арсений Константинович

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Место рождения

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.02.1916

Дата смерти

01.10.1961

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1916

Отец: Шихов Константин Данилович

Мать: Шихова Пелагея Харитоновна

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.10.1961
Киров, город Киров, Кировская область
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