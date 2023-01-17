Вшивцева (Шихова) Капиталина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Шихова) Капиталина Константиновна

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Место рождения

д.Лёвинцы

Дата рождения

27.11.1925

Дата смерти

15.08.1993

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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1958 г.р.

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1925

Отец: Шихов Константин Данилович

Мать: Шихова Пелагея Харитоновна

д.Лёвинцы
Бракосочетание
?.09.1948

Муж: Вшивцев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
15.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.05.1958

Сын: Вшивцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
15.08.1993
Киров, город Киров, Кировская область
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