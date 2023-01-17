Вшивцева (Шихова) Капиталина Константиновна
Место рожденияд.Лёвинцы
Дата рождения27.11.1925
Дата смерти15.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1925
д.Лёвинцы
Бракосочетание
?.09.1948
Рождение ребёнка
01.06.1949
Рождение ребёнка
15.07.1952
Рождение ребёнка
11.07.1954
Рождение ребёнка
21.05.1958
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Васильевич
Смерть
15.08.1993