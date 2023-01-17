Шихова (Мамаева) Пелагея Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Мамаева) Пелагея Харитоновна

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

25.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1894

Отец: Мамаев Харитон Георгиевич

Мать: Мамаева Евфрасинья Иудина

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
21.01.1915

Муж: Шихов Константин Данилович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
26.02.1916

Сын: Шихов Арсений Константинович

Отец ребёнка: Шихов Константин Данилович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1919

Сын: Шихов Аркадий Константинович

Отец ребёнка: Шихов Константин Данилович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
03.02.1920

Дочь: Перминова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Шихов Константин Данилович

д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
05.02.1922

Сын: Шихов Валентин Константинович

Отец ребёнка: Шихов Константин Данилович

д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шихов Николай Константинович

Отец ребёнка: Шихов Константин Данилович

Рождение ребёнка
27.11.1925

Дочь: Вшивцева Капиталина Константиновна

Отец ребёнка: Шихов Константин Данилович

д.Лёвинцы
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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