Шихова (Мамаева) Пелагея Харитоновна
Место рождения
Дата рождения25.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1894
Бракосочетание
21.01.1915
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
26.02.1916
Сын: Шихов Арсений Константинович
Отец ребёнка: Шихов Константин Данилович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шихов Аркадий Константинович
Отец ребёнка: Шихов Константин Данилович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
03.02.1920
Дочь: Перминова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Шихов Константин Данилович
д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
05.02.1922
Сын: Шихов Валентин Константинович
Отец ребёнка: Шихов Константин Данилович
д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шихов Николай Константинович
Отец ребёнка: Шихов Константин Данилович
Рождение ребёнка
27.11.1925
Дочь: Вшивцева Капиталина Константиновна
Отец ребёнка: Шихов Константин Данилович
д.Лёвинцы
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно