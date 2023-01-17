Мамаева (Ускова) Евфрасинья Иудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Ускова) Евфрасинья Иудина

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Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Усков Иуда Исакович

Мать: Ускова Евдокия Ефимова

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
11.11.1890

Муж: Мамаев Харитон Георгиевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.10.1891

Сын: Мамаев Григорий Харитонович

Отец ребёнка: Мамаев Харитон Георгиевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.09.1894

Дочь: Шихова Пелагея Харитоновна

Отец ребёнка: Мамаев Харитон Георгиевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1917
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