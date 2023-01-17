Мамаева (Ускова) Евфрасинья Иудина
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Усков Иуда Исакович
Мать: Ускова Евдокия Ефимова
Бракосочетание
11.11.1890
Рождение ребёнка
30.10.1891
Сын: Мамаев Григорий Харитонович
Отец ребёнка: Мамаев Харитон Георгиевич
Рождение ребёнка
25.09.1894
Дочь: Шихова Пелагея Харитоновна
Отец ребёнка: Мамаев Харитон Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917