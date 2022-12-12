Ускова (Бочкарёва) Евдокия Ефимова
Место рожденияд. Кокоринская
Дата рождения1838
Дата смертиДо 1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
д. Кокоринская
Спасо Талицкий приход
Бракосочетание
06.02.1859
Муж: Усков Иуда Исакович
1 брак
Рождение ребёнка
22.05.1864
Сын: Усков Михаил Иудин
Отец ребёнка: Усков Иуда Исакович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мамаева Евфрасинья Иудина
Отец ребёнка: Усков Иуда Исакович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1886