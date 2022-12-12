Ускова (Бочкарёва) Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (Бочкарёва) Евдокия Ефимова

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Место рождения

д. Кокоринская

Дата рождения

1838

Дата смерти

До 1886

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Бочкарёв Ефим Назарович

Мать: Бочкарёва Евдокия Назарова

д. Кокоринская
Спасо Талицкий приход
Бракосочетание
06.02.1859

Муж: Усков Иуда Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Рождение ребёнка
22.05.1864

Сын: Усков Михаил Иудин

Отец ребёнка: Усков Иуда Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мамаева Евфрасинья Иудина

Отец ребёнка: Усков Иуда Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1886
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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