Бочкарёв Ефим Назарович
Место рожденияп. 1 Кокоринский
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Бочкарёв Назар
п. 1 Кокоринский
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ускова Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова
д. Кокоринская
Спасо Талицкий приход
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марья Ефимова
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бочкарёв Амвросий Ефимович
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Ефимова
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ефимия Ефимова
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Ефимова
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. 1 Кокоринский
Смерть
После 1858