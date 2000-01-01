Бочкарёв Ефим Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Ефим Назарович

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Место рождения

п. 1 Кокоринский

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Бочкарёв Назар

Мать: Бочкарёва Наталия Андреева

п. 1 Кокоринский
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ускова Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова

д. Кокоринская
Спасо Талицкий приход
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марья Ефимова

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бочкарёв Амвросий Ефимович

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Ефимова

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ефимия Ефимова

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Ефимова

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бочкарёв Аким Ефимович

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Назарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Евдокия Назарова

Место жительства
Неизвестно
п. 1 Кокоринский
Смерть
После 1858
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