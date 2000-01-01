Бочкарёва Наталия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Наталия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Бочкарёв Фёдор Назарович

Отец ребёнка: Бочкарёв Назар

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Александра Назаровна

Отец ребёнка: Бочкарёв Назар

Рождение ребёнка
1814

Сын: Бочкарёв Ефим Назарович

Отец ребёнка: Бочкарёв Назар

п. 1 Кокоринский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Назар

Смерть
После 1858
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