Бочкарёва Наталия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Бочкарёв Назар
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Александра Назаровна
Отец ребёнка: Бочкарёв Назар
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Бочкарёв Назар
п. 1 Кокоринский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочкарёв Назар
Смерть
После 1858