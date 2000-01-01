Бочкарёва Евдокия Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Евдокия Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ускова Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович

д. Кокоринская
Спасо Талицкий приход
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марья Ефимова

Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бочкарёв Амвросий Ефимович

Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Ефимова

Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ефимия Ефимова

Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Ефимова

Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бочкарёв Аким Ефимович

Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Ефим Назарович

Смерть
После 1858
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