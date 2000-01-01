Бочкарёва Евдокия Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ускова Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович
д. Кокоринская
Спасо Талицкий приход
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марья Ефимова
Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бочкарёв Амвросий Ефимович
Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Ефимова
Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ефимия Ефимова
Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Ефимова
Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Бочкарёв Ефим Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858