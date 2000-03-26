Шихов Валентин Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Валентин Константинович

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Место рождения

д.Лёвинцы

Дата рождения

05.02.1922

Дата смерти

26.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1922

Отец: Шихов Константин Данилович

Мать: Шихова Пелагея Харитоновна

д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
19.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шихова Анна Ивановна

д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
07.03.1949

Дочь: Жаворонкова Лилия Валентиновна

Мать ребёнка: Шихова Анна Ивановна

д.Лёвинцы
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
26.03.2000
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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