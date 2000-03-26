Шихов Валентин Константинович
Место рожденияд.Лёвинцы
Дата рождения05.02.1922
Дата смерти26.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1922
д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
19.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шихова Анна Ивановна
д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
07.03.1949
Дочь: Жаворонкова Лилия Валентиновна
Мать ребёнка: Шихова Анна Ивановна
д.Лёвинцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.03.2000