Жаворонкова (Шихова) Лилия Валентиновна
Место рожденияд.Лёвинцы
Дата рождения07.03.1949
Дата смерти15.08.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1949
д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
16.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.08.2003
Петелинское кладбище