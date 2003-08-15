Жаворонкова (Шихова) Лилия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова (Шихова) Лилия Валентиновна

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Место рождения

д.Лёвинцы

Дата рождения

07.03.1949

Дата смерти

15.08.2003

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1949

Отец: Шихов Валентин Константинович

Мать: Шихова Анна Ивановна

д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
16.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
15.08.2003
Киров, город Киров, Кировская область
Петелинское кладбище
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