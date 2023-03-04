Шихова (Замятина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1922
Дата смерти09.11.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шихов Валентин Константинович
д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
07.03.1949
Дочь: Жаворонкова Лилия Валентиновна
Отец ребёнка: Шихов Валентин Константинович
д.Лёвинцы
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
09.11.1972
с. Камешница