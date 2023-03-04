Шихова (Замятина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Замятина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1922

Дата смерти

09.11.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Валентин Константинович

д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
07.03.1949

Дочь: Жаворонкова Лилия Валентиновна

Отец ребёнка: Шихов Валентин Константинович

д.Лёвинцы
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
09.11.1972
с. Камешница
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