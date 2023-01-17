Вшивцев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения21.05.1958
Дата смерти25.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1958
Рождение ребёнка
15.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1994