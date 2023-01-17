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Вшивцев Николай Иванович

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

21.05.1958

Дата смерти

25.02.1994

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1958

Отец: Вшивцев Иван Васильевич

Мать: Вшивцева Капиталина Константиновна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
15.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
13.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
25.02.1994
Киров, город Киров, Кировская область
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