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Шихов Данил Григорьевич

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

08.12.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1855

Отец: Шихов Григорий Фёдорович

Мать: Шихова Параскева Михайловна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
30.01.1883

Жена: Шихова Феодосия Авксентева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
30.12.1883

Сын: Шихов Василий Данилович

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Авксентева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.07.1885

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Авксентева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
21.02.1887

Сын: Шихов Алексей Данилович

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Авксентева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.11.1888

Сын: Шихов Михаил Данилович

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Авксентева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шихова Агрипина Даниловна

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Авксентева

д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
16.05.1892

Сын: Шихов Константин Данилович

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Авксентева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.10.1894

Дочь: Шихова Анна Даниловна

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Авксентева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898

Дочь: Даниловна

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Авксентева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Работа или профессия
Неизвестно
запасной рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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