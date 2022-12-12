Шихова (Коновалова) Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти11.01.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
02.02.1851
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
04.02.1852
Дочь: Шихова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.03.1854
Дочь: Ускова Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
предположено
Рождение ребёнка
08.12.1855
Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
25.07.1857
Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
12.01.1859
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
19.07.1860
Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.10.1861
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шихов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
19.07.1868 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
11.01.1890
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)