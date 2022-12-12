Шихова (Коновалова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (Коновалова) Параскева Михайловна

Шихова (Коновалова) Параскева Михайловна

avatar

Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

11.01.1890

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Коновалов Михаил Мартынович

Мать: Коновалова Анна Макарова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1851

Муж: Шихов Григорий Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
04.02.1852

Дочь: Шихова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.03.1854

Дочь: Ускова Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
предположено
Рождение ребёнка
08.12.1855

Сын: Шихов Данил Григорьевич

Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
25.07.1857

Сын: Шихов Прохор Григорьевич

Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
12.01.1859

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
19.07.1860

Сын: Шихов Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.10.1861

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1865

Сын: Шихов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
19.07.1868 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шихов Григорий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
11.01.1890
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close