Шихов Алексей Григорьевич
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
24.01.1888
Жена: Шихова Наталия Космина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
26.02.1889
Дочь: Шихова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.06.1890
Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
09.07.1893
Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
13.03.1896
Дочь: Шихова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Шихов Алексеевич
Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
20.04.1900
Сын: Шихов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Алексеевна
Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно