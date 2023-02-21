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Шихов Алексей Григорьевич

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Шихов Григорий Фёдорович

Мать: Шихова Параскева Михайловна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
24.01.1888

Жена: Шихова Наталия Космина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
26.02.1889

Дочь: Шихова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Шихов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
09.07.1893

Сын: Шихов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
13.03.1896

Дочь: Шихова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Шихов Алексеевич

Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
20.04.1900

Сын: Шихов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Алексеевна

Мать ребёнка: Шихова Наталия Космина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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