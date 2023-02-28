Шихова (Чернядева) Наталия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Чернядева) Наталия Космина

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Место рождения

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.01.1888

Муж: Шихов Алексей Григорьевич

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1889

Дочь: Шихова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Шихов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1893

Сын: Шихов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1896

Дочь: Шихова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Шихов Алексеевич

Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1900

Сын: Шихов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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