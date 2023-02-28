Шихова (Чернядева) Наталия Космина
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1888
Рождение ребёнка
26.02.1889
Дочь: Шихова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
16.06.1890
Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
09.07.1893
Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
13.03.1896
Дочь: Шихова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Шихов Алексеевич
Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
20.04.1900
Сын: Шихов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Алексеевна
Отец ребёнка: Шихов Алексей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно