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Шихов Иван Алексеевич

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

16.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1890

Отец: Шихов Алексей Григорьевич

Мать: Шихова Наталия Космина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Ивановна

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Шихов Иванович

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Шихов Иванович

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Шихов Иванович

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Ивановна

Мать ребёнка: Шихова ?

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова ?

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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