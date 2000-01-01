Шихов Иван Алексеевич
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения16.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1890
Отец: Шихов Алексей Григорьевич
Мать: Шихова Наталия Космина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1909
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1910
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1913
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1914
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1916
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова ?
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно