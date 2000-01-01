Шихова (?) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Около 1909 г.р.
Около 1910 г.р.
Около 1913 г.р.
Около 1914 г.р.
Около 1916 г.р.

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Ивановна

Отец ребёнка: Шихов Иван Алексеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Шихов Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Алексеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Шихов Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Алексеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Шихов Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Алексеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Ивановна

Отец ребёнка: Шихов Иван Алексеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Иван Алексеевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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