Шихова (?) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Ивановна
Отец ребёнка: Шихов Иван Алексеевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1910
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1913
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1914
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Ивановна
Отец ребёнка: Шихов Иван Алексеевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно