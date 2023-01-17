Ускова (Шихова) Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (Шихова) Матрона Григорьевна

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

27.03.1854

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1854

Отец: Шихов Григорий Фёдорович

Мать: Шихова Параскева Михайловна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
предположено
Бракосочетание
27.10.1886

Муж: Усков Иуда Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
20.09.1887

Дочь: Фёкла Иудина

Отец ребёнка: Усков Иуда Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Усков Григорий Иудин

Отец ребёнка: Усков Иуда Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ускова Марфа Иудина

Отец ребёнка: Усков Иуда Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Иудина

Отец ребёнка: Усков Иуда Исакович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Михаил Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак, предположено
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1917
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