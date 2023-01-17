Ускова (Шихова) Матрона Григорьевна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения27.03.1854
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1854
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
предположено
Бракосочетание
27.10.1886
Муж: Усков Иуда Исакович
2 брак
Рождение ребёнка
20.09.1887
Дочь: Фёкла Иудина
Отец ребёнка: Усков Иуда Исакович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Усков Григорий Иудин
Отец ребёнка: Усков Иуда Исакович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ускова Марфа Иудина
Отец ребёнка: Усков Иуда Исакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Иудина
Отец ребёнка: Усков Иуда Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак, предположено
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917