Коновалова (?) Анна Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти16.02.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Коновалов Платон Михайлович
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Мартынович
Рождение ребёнка
04.08.1821
Сын: Коновалов Максим Михайлович
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Мартынович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Коновалов Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Мартынович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Шихова Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1865 ст.