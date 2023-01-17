Коновалова (?) Анна Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (?) Анна Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

16.02.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Коновалов Платон Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Мартынович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1821

Сын: Коновалов Максим Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Мартынович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Коновалов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Мартынович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Шихова Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Мартынович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Михаил Мартынович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.02.1865 ст.
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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