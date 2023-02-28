Коновалов Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Фёдор Михайлович

Коновалов Фёдор Михайлович

avatar

Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Коновалов Михаил Мартынович

Мать: Коновалова Анна Макарова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.10.1846

Жена: Коновалова Гликерия Егорова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1849

Сын: Коновалов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Егорова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1850

Сын: Коновалов Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Егорова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Егорова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1854

Сын: Коновалов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Егорова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Коновалов Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Егорова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close