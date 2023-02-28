Коновалов Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
28.10.1846
Рождение ребёнка
27.02.1849
Сын: Коновалов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Егорова
Рождение ребёнка
27.07.1850
Сын: Коновалов Степан Фёдорович
Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Егорова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Егорова
Рождение ребёнка
26.01.1854
Сын: Коновалов Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Егорова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Коновалов Семён Фёдорович
Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Егорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858