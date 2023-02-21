Коновалова (Терентева) Гликерия Егорова
Место рожденияп. Фаденского
Дата рождения1825
Дата смерти09.10.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Фаденского
Адышевский приход
Бракосочетание
28.10.1846
Рождение ребёнка
27.02.1849
Сын: Коновалов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
27.07.1850
Сын: Коновалов Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
26.01.1854
Сын: Коновалов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Коновалов Семён Фёдорович
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1884