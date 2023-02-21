Коновалова (Терентева) Гликерия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Терентева) Гликерия Егорова

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Место рождения

п. Фаденского

Дата рождения

1825

Дата смерти

09.10.1884

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Фаденского
Адышевский приход
Бракосочетание
28.10.1846

Муж: Коновалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1849

Сын: Коновалов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1850

Сын: Коновалов Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1854

Сын: Коновалов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Коновалов Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.10.1884
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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