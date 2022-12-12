Коновалов Григорий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения26.01.1854
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1854
Бракосочетание
25.01.1874 ст.
1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених 20 летневеста 17 лет поч. Новокшёновский ум. крест. Василия Ревякина дочь поручит. крест. поч. Подле речку Дощеру Федот Никитин Коновалов, Емельян Михайло, ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1874