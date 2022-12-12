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Коновалов Григорий Фёдорович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.01.1854

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1854

Отец: Коновалов Фёдор Михайлович

Мать: Коновалова Гликерия Егорова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1874 ст.

Жена: Коновалова Ксения Васильева

1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених 20 летневеста 17 лет поч. Новокшёновский ум. крест. Василия Ревякина дочь поручит. крест. поч. Подле речку Дощеру Федот Никитин Коновалов, Емельян Михайло, ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1874
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