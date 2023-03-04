Коновалова (Ревякина) Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1874 ст.
1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених 20 летневеста 17 лет поч. Новокшёновский ум. крест. Василия Ревякина дочь поручит. крест. поч. Подле речку Дощеру Федот Никитин Коновалов, Емельян Михайло, ... Показать все
Смерть
После 1874