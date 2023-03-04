Коновалова (Ревякина) Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Ревякина) Ксения Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1874 ст.

Муж: Коновалов Григорий Фёдорович

1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених 20 летневеста 17 лет поч. Новокшёновский ум. крест. Василия Ревякина дочь поручит. крест. поч. Подле речку Дощеру Федот Никитин Коновалов, Емельян Михайло, ... Показать все
Смерть
После 1874
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