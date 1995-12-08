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Дорофеев Андрей Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1886

Дата смерти

28.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1886

Отец: Дорофеев Филип

Мать: Дорофеева ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Дорофеев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Дорофеева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.05.1910

Дочь: Савинцева Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Дорофеева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кочева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Дорофеева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.10.1921

Дочь: Кошкина Тая Андреевна

Мать ребёнка: Дорофеева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.03.1925

Дочь: Сухих Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Дорофеева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.08.1927

Сын: Дорофеев Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Дорофеева Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Евдокия Дмитриевна

Смерть
28.07.1972
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