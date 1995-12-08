Дорофеев Андрей Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1886
Дата смерти28.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1886
Отец: Дорофеев Филип
Мать: Дорофеева ?
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Дорофеева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.05.1910
Дочь: Савинцева Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Дорофеева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кочева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Дорофеева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.10.1921
Дочь: Кошкина Тая Андреевна
Мать ребёнка: Дорофеева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.03.1925
Дочь: Сухих Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Дорофеева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.08.1927
Сын: Дорофеев Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Дорофеева Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1972