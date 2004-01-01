Кочева (Дорофеева) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочева (Дорофеева) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

29.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дорофеев Андрей Филипович

Мать: Дорофеева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочев Сергей Кузмич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Кочев Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Кочев Сергей Кузмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочев Сергей Кузмич

Смерть
29.01.1979
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