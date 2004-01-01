Кочева (Дорофеева) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти29.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
17.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочев Сергей Кузмич
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Кочев Сергей Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочев Сергей Кузмич
Смерть
29.01.1979