Дорофеева (Стародубцева) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Стародубцева) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1888

Дата смерти

07.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1888

Отец: Стародубцев Дмитрий

Мать: Стародубцева Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Дорофеев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Дорофеев Андрей Филипович

Рождение ребёнка
25.05.1910

Дочь: Савинцева Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Дорофеев Андрей Филипович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кочева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Дорофеев Андрей Филипович

Рождение ребёнка
17.10.1921

Дочь: Кошкина Тая Андреевна

Отец ребёнка: Дорофеев Андрей Филипович

Рождение ребёнка
04.03.1925

Дочь: Сухих Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Дорофеев Андрей Филипович

Рождение ребёнка
22.08.1927

Сын: Дорофеев Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Дорофеев Андрей Филипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Андрей Филипович

Смерть
07.05.1953
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