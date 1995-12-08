Дорофеева (Стародубцева) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1888
Дата смерти07.05.1953
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1888
Отец: Стародубцев Дмитрий
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Дорофеев Андрей Филипович
Рождение ребёнка
25.05.1910
Дочь: Савинцева Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Дорофеев Андрей Филипович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кочева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Дорофеев Андрей Филипович
Рождение ребёнка
17.10.1921
Дочь: Кошкина Тая Андреевна
Отец ребёнка: Дорофеев Андрей Филипович
Рождение ребёнка
04.03.1925
Дочь: Сухих Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Дорофеев Андрей Филипович
Рождение ребёнка
22.08.1927
Сын: Дорофеев Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Дорофеев Андрей Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1953