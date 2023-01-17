Дорофеев Геннадий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Геннадий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1927

Дата смерти

30.03.1972

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1927

Отец: Дорофеев Андрей Филипович

Мать: Дорофеева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
08.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Вера Сергеевна

Кошкино, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1954

Дочь: Зубарева Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: Дорофеева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
06.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
23.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Вера Сергеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Дорофеева Вера Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Вера Сергеевна

Смерть
30.03.1972
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