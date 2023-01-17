Дорофеев Геннадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1927
Дата смерти30.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1927
Рождение ребёнка
03.07.1949
Рождение ребёнка
08.09.1952
Кошкино, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1954
Дочь: Зубарева Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: Дорофеева Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
06.09.1957
Рождение ребёнка
23.06.1964
Развод
Неизвестно
Жена: Дорофеева Вера Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорофеева Вера Сергеевна
Смерть
30.03.1972