Дорофеева (Кошкина) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Кошкина) Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1930

Дата смерти

28.02.2000

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1930

Отец: Кошкин Сергей Васильевич

Мать: Кошкина Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
03.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Геннадий Андреевич

Рождение ребёнка
08.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Геннадий Андреевич

Кошкино, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1954

Дочь: Зубарева Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Дорофеев Геннадий Андреевич

Рождение ребёнка
06.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Геннадий Андреевич

Рождение ребёнка
23.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Геннадий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Михаил Ильич

Развод
Неизвестно

Муж: Дорофеев Геннадий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Геннадий Андреевич

Смерть
28.02.2000
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