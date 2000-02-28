Дорофеева (Кошкина) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1930
Дата смерти28.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1930
Рождение ребёнка
03.07.1949
Рождение ребёнка
08.09.1952
Кошкино, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1954
Дочь: Зубарева Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Дорофеев Геннадий Андреевич
Рождение ребёнка
06.09.1957
Рождение ребёнка
23.06.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюкин Михаил Ильич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.2000