Новосёлова (Дорофеева) Зинаида Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1972
Дочь: Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Новосёлов Виктор Анатольевич
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1979
Дочь: Кошкина (Новосёлова) Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Новосёлов Виктор Анатольевич
Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область