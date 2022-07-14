Новосёлова (Дорофеева) Зинаида Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова (Дорофеева) Зинаида Геннадьевна

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Место рождения

Кошкино, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1952

Отец: Дорофеев Геннадий Андреевич

Мать: Дорофеева (Кошкина) Вера Сергеевна

Кошкино, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосёлов Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
20.05.1972

Дочь: Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Новосёлов Виктор Анатольевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1979

Дочь: Кошкина (Новосёлова) Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Новосёлов Виктор Анатольевич

Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область

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