Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения20.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1972
Бракосочетание
09.08.1996
Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.06.1998
Дочь: (Леухина) Яна Павловна
Отец ребёнка: Леухин Павел Валентинович
Рождение ребёнка
16.04.2001
Отец ребёнка: Леухин Павел Валентинович
Развод
16.06.2009
Рождение ребёнка
28.04.2014
Отец ребёнка: Зотов Юрий Витальевич
Москва, город федерального значения Москва