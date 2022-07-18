Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

20.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1972

Отец: Новосёлов Виктор Анатольевич

Мать: Новосёлова (Дорофеева) Зинаида Геннадьевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.08.1996

Муж: Леухин Павел Валентинович

Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.06.1998

Дочь: (Леухина) Яна Павловна

Отец ребёнка: Леухин Павел Валентинович

Рождение ребёнка
16.04.2001

Сын: Леухин Антон Павлович

Отец ребёнка: Леухин Павел Валентинович

Развод
16.06.2009

Муж: Леухин Павел Валентинович

Рождение ребёнка
28.04.2014

Сын: Леухин Максим Юрьевич

Отец ребёнка: Зотов Юрий Витальевич

Москва, город федерального значения Москва

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