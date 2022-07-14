Леухин Павел Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1976
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1976
Отец: Леухин Валентин Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.08.1996
Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.06.1998
Дочь: (Леухина) Яна Павловна
Мать ребёнка: Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна
Рождение ребёнка
16.04.2001
Мать ребёнка: Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна
Развод
16.06.2009
Бракосочетание
15.11.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область