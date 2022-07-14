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Леухин Павел Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

1972 г.р.
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Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1976

Отец: Леухин Валентин Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.08.1996

Жена: Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна

Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.06.1998

Дочь: (Леухина) Яна Павловна

Мать ребёнка: Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна

Рождение ребёнка
16.04.2001

Сын: Леухин Антон Павлович

Мать ребёнка: Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна

Развод
16.06.2009

Жена: Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна

Бракосочетание
15.11.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

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