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Новосёлов Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1952

Дата смерти

23.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1952

Отец: Новосёлов Анатолий Иванович

Мать: Новосёлова (Панкратова) Юлия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова (Дорофеева) Зинаида Геннадьевна

Рождение ребёнка
20.05.1972

Дочь: Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Новосёлова (Дорофеева) Зинаида Геннадьевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1979

Дочь: Кошкина (Новосёлова) Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Новосёлова (Дорофеева) Зинаида Геннадьевна

Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
23.05.1999
Шаваржаки, Советский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область

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