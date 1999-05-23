Новосёлов Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1952
Дата смерти23.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1972
Дочь: Леухина (Новосёлова) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Новосёлова (Дорофеева) Зинаида Геннадьевна
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1979
Дочь: Кошкина (Новосёлова) Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Новосёлова (Дорофеева) Зинаида Геннадьевна
Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
23.05.1999
Шаваржаки, Советский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область