Новосёлова (Панкратова) Юлия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова (Панкратова) Юлия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1928

Дата смерти

24.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1928

Отец: Панкратов Георгий Николаевич

Мать: Панкратова Любовь Семёновна

Рождение ребёнка
15.09.1952

Сын: Новосёлов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Новосёлов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосёлов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Новосёлов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосёлов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Новосёлов Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосёлов Анатолий Иванович

Смерть
24.07.1978
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область
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