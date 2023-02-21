Новосёлова (Панкратова) Юлия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1928
Дата смерти24.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1928
Рождение ребёнка
15.09.1952
Сын: Новосёлов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Новосёлов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосёлов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Новосёлов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосёлов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Новосёлов Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1978
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область