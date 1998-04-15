Панкратов Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1905
Дата смерти15.04.1998
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1905
Отец: Панкратов Николай
Рождение ребёнка
28.01.1928
Дочь: Новосёлова Юлия Георгиевна
Мать ребёнка: Панкратова Любовь Семёновна
Рождение ребёнка
?.01.1929
Сын: Панкратов Деодор Георгиевич
Мать ребёнка: Панкратова Любовь Семёновна
Рождение ребёнка
?.09.1930
Дочь: Бадьина Лидия Георгиевна
Мать ребёнка: Панкратова Любовь Семёновна
Смерть
15.04.1998