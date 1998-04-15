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Панкратов Георгий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1905

Дата смерти

15.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1905

Отец: Панкратов Николай

Мать: Панкратова Лукерья Яковлевна

Рождение ребёнка
28.01.1928

Дочь: Новосёлова Юлия Георгиевна

Мать ребёнка: Панкратова Любовь Семёновна

Рождение ребёнка
?.01.1929

Сын: Панкратов Деодор Георгиевич

Мать ребёнка: Панкратова Любовь Семёновна

Рождение ребёнка
?.09.1930

Дочь: Бадьина Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Панкратова Любовь Семёновна

Смерть
15.04.1998
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