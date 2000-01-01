Панкратова Любовь Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Любовь Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1904

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1928

Дочь: Новосёлова Юлия Георгиевна

Отец ребёнка: Панкратов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
?.01.1929

Сын: Панкратов Деодор Георгиевич

Отец ребёнка: Панкратов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
?.09.1930

Дочь: Бадьина Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Панкратов Георгий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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