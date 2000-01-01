Панкратова Любовь Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1904
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1928
Дочь: Новосёлова Юлия Георгиевна
Отец ребёнка: Панкратов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
?.01.1929
Сын: Панкратов Деодор Георгиевич
Отец ребёнка: Панкратов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
?.09.1930
Дочь: Бадьина Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Панкратов Георгий Николаевич
Смерть
Неизвестно