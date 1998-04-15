Панкратов Деодор Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Деодор Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1929

Отец: Панкратов Георгий Николаевич

Мать: Панкратова Любовь Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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