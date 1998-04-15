Бадьина (Панкратова) Лидия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадьина (Панкратова) Лидия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1930

Отец: Панкратов Георгий Николаевич

Мать: Панкратова Любовь Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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