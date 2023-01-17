село Муша, село Муша, Советский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Муша

Советский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
17764Муша (Большая, Деблята, Барушканы), д. каз.при рч. Муше.722853262294Часовня православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Колянурская волость
1507. Муша, деревня бывшая государственная, при речке Мушанке, дворов 47, жителей 255, часовня, торжок 1-го октября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Советский район
29202Мушасело57°21'48°58'O-39-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение
33636436151с Мушасело
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