Новосёлов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1923
Дата смерти06.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1923
Рождение ребёнка
15.09.1952
Сын: Новосёлов Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Новосёлова Юлия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосёлов Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Новосёлова Юлия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосёлов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Новосёлова Юлия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1988
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область