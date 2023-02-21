Новосёлов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1923

Дата смерти

06.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1923

Отец: Новосёлов Иван Филипович

Мать: Новосёлова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
15.09.1952

Сын: Новосёлов Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Новосёлова Юлия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосёлов Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Новосёлова Юлия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосёлов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Новосёлова Юлия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова Юлия Георгиевна

Смерть
06.11.1988
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область
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