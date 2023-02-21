Новосёлов Иван Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1908
Отец: Новосёлов Филип
Рождение ребёнка
07.11.1923
Сын: Новосёлов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Новосёлова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
?.08.1931
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Новосёлова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
24.08.1934
Сын: Новосёлов Александр Иванович
Мать ребёнка: Новосёлова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Новосёлова Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно