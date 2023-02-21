Новосёлов Иван Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосёлов Иван Филипович

Новосёлов Иван Филипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1908

Отец: Новосёлов Филип

Мать: Новосёлова Александра Филиповна

Рождение ребёнка
07.11.1923

Сын: Новосёлов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Новосёлова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
?.08.1931

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Новосёлова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
24.08.1934

Сын: Новосёлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Новосёлова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Новосёлова Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова Анна Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close