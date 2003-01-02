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Новосёлова Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1909

Дата смерти

02.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1909

Отец: Синцов Филип

Мать: Синцова ?

Рождение ребёнка
07.11.1923

Сын: Новосёлов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Новосёлов Иван Филипович

Рождение ребёнка
?.08.1931

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Новосёлов Иван Филипович

Рождение ребёнка
24.08.1934

Сын: Новосёлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Новосёлов Иван Филипович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Новосёлов Иван Филипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосёлов Иван Филипович

Смерть
02.01.2003
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