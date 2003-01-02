Новосёлова Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1909
Дата смерти02.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1909
Отец: Синцов Филип
Мать: Синцова ?
Рождение ребёнка
07.11.1923
Сын: Новосёлов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Новосёлов Иван Филипович
Рождение ребёнка
?.08.1931
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Новосёлов Иван Филипович
Рождение ребёнка
24.08.1934
Сын: Новосёлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Новосёлов Иван Филипович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Новосёлов Иван Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2003