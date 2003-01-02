Синцова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1909

Дочь: Новосёлова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Синцов Филип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Филиповна

Отец ребёнка: Синцов Филип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Николай Филипович

Отец ребёнка: Синцов Филип

Смерть
Неизвестно
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