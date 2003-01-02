Синцова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1909
Дочь: Новосёлова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Синцов Филип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Филиповна
Отец ребёнка: Синцов Филип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Синцов Филип
Смерть
Неизвестно